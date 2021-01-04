"Я собі це питання не ставлю. У мене була можливість виграти Лігу чемпіонів, але я нею не скористався (у фінальному матчі з Монако в 2004 році. – примітка.). Чи виграю я цей турнір? Я такої мети не переслідую.

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З кожним днем ​​я стаю ближчим до завершення кар'єри тренера збірної. Але це не заважає мені проживати кожен момент. Після цього у мене точно буде інше життя. Поки не знаю, яке, але точно таке ж цікава. Якщо це буде клуб, то я не змінюся. Буде це клуб або збірна, я завжди прагну завойовувати титули", – сказав Дешам в інтерв'ю TF1.

Додамо, що контракт 52-річного фахівця зі збірною Франції розрахований до кінця чемпіонату світу 2022 року. Дешам уже здобув з національною командою перемогу на ЧС-2018 та виходив у фінал домашнього Євро-2016.

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