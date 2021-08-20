"У Кіліана була рішучість і дуже хороші наміри. Але у нього не було тієї ефективності, яку б хотілося бачити, навіть не дивлячись на те, що він взяв участь у п'яти з наших семи голів.

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Виникає дилема з таким гравцем, як він. Ми говоримо про виконавця, здатного щось змінити в будь-який час, навіть коли він не в найкращій формі", – цитує Дешама L'Equipe.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе у складі збірної Франції провів усі чотири матчі на Євро-2020 без замін. Чинні чемпіони світу припинили боротьбу вже на стадії 1/8 фіналу поступившись національній команді Швейцарії у серії пенальті. Вирішальний удар не реалізував саме форвард ПСЖ.

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