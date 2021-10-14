"Вся боротьба ще попереду. Шанси у збірної України є. Все залежить від самих футболістів і тренерського штабу.

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У групі склалася така ситуація, коли багато що пов'язано не лише з результатом поєдинку в Боснії, але й з результатами матчів за участю конкурентів. Ясна річ, що хотілося б сподіватися виключно на себе, але виходить, що потрібно чекати результати двох інших ігор: Боснія і Герцеговина – Фінляндія і Фінляндія – Франція.

Я думаю, що за три дні до матчу українців в Зениці збірна Франції обіграє Казахстан і достроково вийде до фінальної частини світової першості, а в останній грі з Фінляндією Дідьє Дешам виставить резервний склад. Як би там не було, а нашій збірній потрібно обігравати боснійців і розраховувати, що фіни втратять очки з французами", – сказав Заваров у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, українцям залишилось провести лише одну гру в рамках кваліфікації до ЧС-2022. У виїзному матчі проти Боснії команді Петракова потрібно перемагати, щоб гарантувати собі другу сходинку у групі D. Поєдинок відбудеться 16 листопада.

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