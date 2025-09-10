"Дуже позитивний настрій, ми набрали 6 очок, більшого ми не можемо досягти. Проти Ісландії у нас був важкий матч, проти нас грали зі щільним блоком. Ми могли забити більше і пропустили, припустившись єдиної помилки. Нам потрібно було більше швидкості та сили в передачах, щоб не дати Ісландії грати так злагоджено. Удесятьох нам довелося докласти зусиль.

Маркус Тюрам не все робив добре, але спробував себе в іншій іпостасі. Він завдав багато ударів, був досить цікавим, враховуючи, що звик грати на іншій позиції.

Мбаппе психологічно стійкий і швидкий. Він докладає багато зусиль. Кіліан ефективний, адже забив голи в обох матчах. Він хороший лідер команди та перебуває у дуже хорошій формі. Рекорд стався дуже швидко, оскільки почав рано грати. Навіть коли Мбаппе не перебуває в формі, він забиває голи. Анрі був чудовим нападником світового рівня. Кіліан досягне своїх цілей; він унікальний гравець.

Гол? Це технічна помилка, але ми не можемо звинувачувати Олісе після всього, що він зробив у першому матчі. Таке трапляється. Але я дуже задоволений. Він набирається впевненості і у нього дуже хороші зв'язки з нападниками", – цитує Дешама Le Parisien.

Олісе став винуватцем пропущеного гола від Ісландії, віддавши асист на суперника.

Нагадаємо, Франція очолює свою групу відбору на ЧС-2026 з шістьма балами. "Ле бльо" обіграли Україну (2:0) та Ісландію (2:1).

