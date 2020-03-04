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Дешам відверто висловився щодо Ліги націй, порівнявши її з товариськими матчами

13:38 905 Читать на русском
Дешам відверто висловився щодо Ліги націй, порівнявши її з товариськими матчами
Дідьє Дешам / Фото з відкритих джерел

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував жеребкування групового етапу Ліги націй для своєї команди.

"Ліга націй – це великий крок вперед у порівнянні зі звичайними товариськими матчами. Попереду нас чекають видатні поєдинки. Уже в першому розіграші турніру було дуже цікаво, і тепер нас знову чекають видатні і важливі матчі", – цитує Дешама прес-служба УЄФА.

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Нагадаємо, під час жеребкування групового етапу Ліги націй Франція потрапила до третьої групи Ліги А. Суперниками "трикольорових" стали Швеція, Хорватія та чинний переможець Ліги націй – збірна Португалії.

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Теги
Ліга націй Товариські матчі Франція Франція Дідьє Дешам Дідьє Дешам
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