Дешам відверто висловився щодо Ліги націй, порівнявши її з товариськими матчами

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував жеребкування групового етапу Ліги націй для своєї команди.

"Ліга націй – це великий крок вперед у порівнянні зі звичайними товариськими матчами. Попереду нас чекають видатні поєдинки. Уже в першому розіграші турніру було дуже цікаво, і тепер нас знову чекають видатні і важливі матчі", – цитує Дешама прес-служба УЄФА.

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Нагадаємо, під час жеребкування групового етапу Ліги націй Франція потрапила до третьої групи Ліги А. Суперниками "трикольорових" стали Швеція, Хорватія та чинний переможець Ліги націй – збірна Португалії.

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