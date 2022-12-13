У 2019 році нападник Атлетіко Антуан Грізманн розглядав можливість завершення міжнародної кар'єри, інформує L'Équipe. Повідомляється, що відмовити футболіста від цього рішення допоміг головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

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Антуана зачепив той факт, що після перемоги на ЧС-2018 Федерація футболу Франції не підтримала його, Кіліана Мбаппе та Рафаеля Варана у голосуванні на "Золотий м'яч".

Дешам особисто прилетів до Мадриду, щоб поспілкуватися з Грізманном та запевнити гравця у його користі національній збірній. Повідомляється, що тренеру не знадобилося багато часу, щоб переконати Антуана продовжити виступати за збірну.

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