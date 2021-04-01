Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився щодо нічиєї у матчі між українцями та казахами (1:1).

"Всім складно. Подивіться на Казахстан, який за вашими словами (журналістів – прим.) був командою ідіотів.

"Ваші відмазки нікому не потрібні": Шевченка будуть "жорстко розвалювати", пахне відставкою, тренер Коноплянки лютує

Вони змогли зіграти внічию з Україною. Не такі вже вони й ідіоти", – сказав Дешам на післяматчевій прес-конференції після перемоги своєї команди над збірною Боснії і Герцеговини (0:1).

Нагадаємо, після трьох матчів в активі збірної України три очки. У групі D підопічні Шевченка посідають другу сходинку і відстають від Франції вже на 4 пункти.

Україна – Казахстан: перехвалені, переоцінені – катастрофа у відборі ЧС-2022, фіаско з 28 ударами і слабка втіха