Дешам: Табарес провів колосальну роботу в країні з населенням 3,5 мільйони чоловік

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився враженнями напередодні чвертьфінального матчу ЧС-2018 проти Уругваю.

"Матч буде відрізнятися від зустрічі з Аргентиною. Нам потрібно проявити не тільки терпіння, а й інші якості. Уругвай прекрасно обороняється і чудово контратакує. Чудова команда з приголомшливим стилем. Бентакур добре розганяє атаки, а Кавані і Суарес – завершують. 5 із 7 голів Уругвай забив зі "стандартів", потрібно бути готовими цьому протистояти.

Уругвай – Франція: Кавані тренується за індивідуальною програмою

Не знаю, чи буде грати Кавані. Дізнаюся про це тільки за півтори години до матчу, якщо, звичайно, ви мені зараз не розповісте. Якщо Кавані не зіграє, то зіграє інший гравець. Там вистачає варіантів. Так, Кавані не потрібно представляти, він чудовий форвард, дуже добре його знаю, але його наявність або відсутність нічого не змінить. Стуані і Родрігес – теж хороші футболісти, ми готові до всіх варіантів.

Дуже поважаю Оскара Табареса, він провів колосальну роботу в країні з населенням 3,5 мільйони чоловік. У них менше людей, ніж у інших країн, менше футболістів, але збірна прогресує. Не скажу, що захоплююся ним, але дуже поважаю його роботу", – цитує Дешама офіційний сайт ФІФА.