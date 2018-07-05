toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ Новини ЧС 2018

Дешам: Табарес провів колосальну роботу в країні з населенням 3,5 мільйони чоловік

23:25 115 Читать на русском
Дешам: Табарес провів колосальну роботу в країні з населенням 3,5 мільйони чоловік
Дідьє Дешам / фото: ФІФА

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився враженнями напередодні чвертьфінального матчу ЧС-2018  проти Уругваю.

"Матч буде відрізнятися від зустрічі з Аргентиною. Нам потрібно проявити не тільки терпіння, а й інші якості. Уругвай прекрасно обороняється і чудово контратакує. Чудова команда з приголомшливим стилем. Бентакур добре розганяє атаки, а Кавані і Суарес – завершують. 5 із 7 голів Уругвай забив зі "стандартів", потрібно бути готовими цьому протистояти.

Уругвай – Франція: Кавані тренується за індивідуальною програмою

Не знаю, чи буде грати Кавані. Дізнаюся про це тільки за півтори години до матчу, якщо, звичайно, ви мені зараз не розповісте. Якщо Кавані не зіграє, то зіграє інший гравець. Там вистачає варіантів. Так, Кавані не потрібно представляти, він чудовий форвард, дуже добре його знаю, але його наявність або відсутність нічого не змінить. Стуані і Родрігес – теж хороші футболісти, ми готові до всіх варіантів.

Дуже поважаю Оскара Табареса, він провів колосальну роботу в країні з населенням 3,5 мільйони чоловік. У них менше людей, ніж у інших країн, менше футболістів, але збірна прогресує. Не скажу, що захоплююся ним, але дуже поважаю його роботу", – цитує Дешама офіційний сайт ФІФА.

ЧС 20181/4 фіналу

Уругвай - Франція: П'ятниця 06 липня 2018

Уругвай
до матчу
17
год
:
2
хв
Франція
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Дідьє Дешам Дідьє Дешам Уругвай - Франція Франція Франція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Коноплянка забив у спарингу Шальке та Саутгемптона
    Німеччина — 15:562616 Коноплянка забив у спарингу Шальке та Саутгемптона
17
год
:
2
хв
Уругвай
17:00
Франція
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук