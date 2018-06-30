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Дешам став рекордсменом за кількістю матчів на чолі збірної Франції

18:22 149 Читать на русском
Дешам став рекордсменом за кількістю матчів на чолі збірної Франції
Дідьє Дешам / Фото rsport

Сьогоднішній матч проти збірної Аргентини у 1/8 фіналу чемпіонату світу став символічним для Дідьє Дешама.

Французький фахівець став рекордсменом по кількості матчів на тренерському містку національної команди.

Франція – Аргентина: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Сьогоднішній матч у плей-оф світової першості проти аргентинців став для Дешама 80 у якості наставника збірної Франції. Таким чином, він випередив Раймона Доменека, який був у керма збірної 79 поєдинків.

Нагадаємо, у ці хвилини підопічні Дідьє Дешама в божевільному матчі борються зі збірною Аргентини за вихід до 1/4 фіналу чемпіонату світу.

ЧС 20181/8 фіналу

Франція - Аргентина: Субота 30 червня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 3
Аргентина
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Теги
ЧС 2018 Франція Франція Франція - Аргентина Дідьє Дешам Дідьє Дешам
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