Дешам спрогнозував терміни відновлення Льоріса

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам розповів про терміни відновлення голкіпера лондонського Тоттенхема Уго Льоріса.

"Сказати напевне, як довго Уго буде відновлюватися, важко.

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Він точно не допоможе нам ні в цьому, ні в наступному раунді кваліфікації Євро-2020. Найімовірніше, він не повернеться на поле в 2019 році", – цитує Дешама France24.

Нагадаємо, що Уго Льоріс зазнав жахливої травми в дебюті поєдинку 8-го туру АПЛ проти Брайтона (0:3). Французький воротар невдало зіграв на перехопленні та впав на ліву ріку. У таборі національної команди Льоріса замінить кіпер Лілля Майк Меньян.

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