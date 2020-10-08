"Ми могли б сказати, що це була не найкраща Україна, але ми повинні досягати своїх цілей. Ми можемо використовувати всі свої можливості навіть з великими змінами у складі. У другому таймі було дещо складніше, нам довелося керувати великою групою, розподіляти ігровий час, але це нормально, ми продовжуємо.

Франція – Україна – 7:1 – відео голів та огляд матчу

Камавінга молодий, проте вже демонструє високий рівень, ще й забиває... це добре. Грізманн, Мбаппе виходять на заміну і також відзначаються. Є багато позитивних моментів, це добре, але ми не збираємося зазнаватися. У неділю буде зовсім інша історія, це точно", – цитує Дешама Footmercato.

Нагадаємо, на вихідних команди проведуть свої матчі в рамках Ліги націй – Франція проти Потугалії, а Україна проти Німеччини.

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