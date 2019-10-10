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Дешам розповів, чому Мбаппе покинув розташування збірної Франції

10 жовтня 23:16 269 Читать на русском
Дешам розповів, чому Мбаппе покинув розташування збірної Франції
Кіліан Мбаппе / фото із соцмереж

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам пояснив рішення виключити нападника ПСЖ Киліана Мбаппе зі складу національної команди напередодні матчів відбору на Євро-2020.

 

"Причина від'їзду Мбаппе дуже проста – він не готовий. Він не відчував себе добре і комфортно під час двох останніх тренувань, тому грати йому занадто рано. Кіліан хотів вийти на поле і взяти участь в матчі, але це неможливо. Тому цілком логічно, що він повернувся в клуб", – цитує Дешама L'Équipe.

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До слова, збірна Франції прийме Ісландію 11 жовтня в рамках відбіркового етапу Євро-2020. Мбаппе в складі "триколірних" замінив форвард Борусії Менхенгладбах Алассан Плеа.

Нагадаємо, Мбаппе лише нещодавно відновився після серйозної травми, але вже встиг зіграти у двох поєдинках за ПСЖ.

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Теги
Євро-2020 Ісландія - Франція Франція Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Дідьє Дешам Дідьє Дешам
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