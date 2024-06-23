Дешам розкрив подробиці відновлення Мбаппе після перелому – Франція може втратити зірку Баварії через травму
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував стан здоров'я нападника Реала Кіліана Мбаппе.
"Чи вийде Мбаппе проти Польщі у вівторок (25 червня)? Ви побачите з часом. Все йде в правильному напрямку.
Мбаппе потужно провів перший матч в образі Зорро – 2 голи та 2 асисти з маскою на обличчі
Кіліан Мбаппе оговтується від шоку, є гематома, яка зменшується з кожним днем, він звикає до маски, яка трохи змінює його зір. У нього все добре", – цитує Дешама RMC Sport.
Видання зазначає, що тренування французів пропустив Кінгслі Коман. У вінгера Баварія невеличка травма литки, але не відомо, чи зможе він відновитися повністю до третього туру.
Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе пропускав матч з Нідерландами через перелом носа, який він отримав у матчі проти Австрії.