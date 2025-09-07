Зірка ПСЖ щойно залікував травму, провів усього одне тренування, але вийшов у перерві матчу проти України. Дембеле відіграв 36 хвилин і отримав нове пошкодження, яке вибило його на 6 тижнів. Схожа ситуація у Дезіре Дуе, який вилетів на місяць. ПСЖ втратив 2 зірок на старт ЛЧ і обурений рішенням Дешама випустити Дембеле так рано. Тренер збірної Франції наполягає на своєму.

Травма Дембеле викликала розкол між ПСЖ і збірною Франції – клуб запропонував вирішення проблеми

"Я випустив Дембеле на поле, бо з ним усе було гаразд, інакше я б ніколи не ризикував ним. Крім того, травма торкнулася іншого стегна. Усман не відчував жодного значного дискомфорту. На жаль, сталося пошкодження, але таке могло трапитися з будь-ким.

З медичної точки зору жодних проблем не було, тому я ухвалив своє рішення", – цитує Дешама TMW.

