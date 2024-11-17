"У цій Лізі Націй ми грали з багатьма молодими гравцями, яким не вистачає досвіду. Звичайно, це вплинуло на результати. Хоча ми вже у чвертьфіналі Ліги націй, ми посідаємо друге місце у світовому рейтингу ФІФА, ми вийшли до півфіналу на Євро-2024 – напевно, ми знаємо, що потрібно робити на полі. Італія та Франція вийшли до чвертьфіналу, Італія зараз лідирує у групі, але ми знаємо, що нам треба робити. Я завжди радий повернутися до Італії, я мав чудові роки там і як гравець, і як тренер, але зараз я щасливий там, де я є.

Італія – Франція: Спаллетті заявив про бажання копіювати стиль Реала і Манчестер Сіті

У цій збірній Франції зараз дуже багато півзахисників, зокрема й тих, які грають або виступали в Серії А, і які можуть тепер зіграти проти своїх товаришів по команді. Один із них – Кеффрен Тюрам, який поступово адаптувався у Ювентусі, але зараз його роль у команді стає дедалі важливішою. Він – один із тих молодих якісних гравців, яким потрібно не тільки продовжувати прогресувати, а й демонструвати сталість і послідовність на полі. Також у нас повернувся Адріен Рабйо, і ще я бачив, що Поль Погба врегулював свою ситуацію з Ювентусом, але я не знаю, що він вирішить робити далі.

Калюлю був дуже вправним у чемпіонському сезоні Мілана, але потім постраждав через фізичні проблеми. Наразі йому знову вдалося набрати форму в Ювентусі. П'єр може зіграти і у центрі оборони, і на фланзі. Ми стежимо за ним, але у нашій команді дуже серйозна конкуренція на його позиціях", – цитує Дешама SkySport.

Ліга націй, турнірна таблиця: Україна втратила шанси на перше місце, 5 збірних у плей-офф еліти, розбірки "карликів"