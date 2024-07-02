"Ми зробили великий прогрес, і наші суперники були дуже обережними, навіть попри те, що на папері вони є атакувальною командою. Ми робили все можливе, щоб створити шанси, і в підсумку створили більше можливостей, ніж вони. Ми грали на очікуванні і не потрапили в їхню пастку. Мені це сподобалося, але лише володіння м'ячем не дозволяє виграти. Я б хотів, щоб ми створювали більше моментів.

Тедеско оцінив виступи Бельгії на Євро-2024 та виділив одного гравця: "Шкода, що він їде додому без забитого гола"

Навіть якщо люди очікували, що ми вийдемо до чвертьфіналу, насолоджуймося цим моментом. Ніщо не відбувається миттєво. Ми в чвертьфіналі, і це важливе досягнення. Якщо трапився автогол, значить, хтось мав пробити по воротах. У нас завжди є можливість забити ще. Попри труднощі, з якими ми стикалися з самого початку Євро, у нас завжди були шанси. Хоча ми хочемо прогресувати швидше, ми не повинні дозволяти цьому стати психологічним бар’єром для нас.

Мбаппе звикає до маски. Він прогресує у її використанні, хоча є аспект поту, що може потрапити йому в очі. Він звикає до цього, але це може вплинути на його зір. Він каже, що це схоже на те, як він бачить в 3D. Все, що перед ним, нормально, але є затримка в периферійному зорі. Він повинен звикнути до цього протягом наступних тижнів чи навіть місяців", – цитує Дешама УЄФА.

Нагадаємо, Франція перемогла збірну Бельгії та пройшла до чвертьфіналу Євро-2024, де зіграє проти переможця пари Португалія – Словенія.

Франція дотисла Бельгію і з рекордом пробилася в 1/4 фіналу Євро-2024 – команда Дешама досі не забила жодного гола з гри