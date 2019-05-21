Дешам прокоментував своє імовірне призначення в Ювентус

Тренер збірної Франції Дідьє Дешам розповів про свої плани на майбутнє.

Француз не готовий покинути місце головного тренера рідної збірної.

Аллегрі: Не виключено, що відпочиватиму протягом року

"Чи можу стати тренером Ювентуса? Моє найближче майбутнє – робота зі збірною Франції", – цитує Дешама Get Football News France. Таким чином, туринцям доведеться шукати інших кандидатів на посаду керманича команди.

Нагадаємо, раніше Ювентус оголосив про відхід Массімілано Аллегрі, який у цьому сезоні здобув перемогу в чемпіонаті Італії.

Рекорди в Італії та нездійсненна мрія про Лігу чемпіонів навіть з Роналду: чим запам'ятається Аллегрі в Ювентусі