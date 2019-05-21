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Дешам прокоментував своє імовірне призначення в Ювентус

18:53 380 Читать на русском
Дешам прокоментував своє імовірне призначення в Ювентус
Дідьє Дешам / Reuters

Тренер збірної Франції Дідьє Дешам розповів про свої плани на майбутнє.

Француз не готовий покинути місце головного тренера рідної збірної.

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"Чи можу стати тренером Ювентуса? Моє найближче майбутнє – робота зі збірною Франції", – цитує Дешама Get Football News France. Таким чином, туринцям доведеться шукати інших кандидатів на посаду керманича команди.

Нагадаємо, раніше Ювентус оголосив про відхід Массімілано Аллегрі, який у цьому сезоні здобув перемогу в чемпіонаті Італії.

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Теги
Ювентус Ювентус Франція Франція Італія Дідьє Дешам Дідьє Дешам
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