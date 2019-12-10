Дешам продовжив контракт зі збірною Франції

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам продовжив контракт з національною федерацією футболу.

51-річний фахівець працюватиме з командою до завершення 2022-го року, інформує Goal.com.

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Дешам очолив збірну Франції у 2012-му році. Разом з ним команда перемогла на чемпіонаті світу 2018-го, а також дійшла до фіналу домашнього Євро-2016. Раніше Дешам працював у Монако, Ювентусі та Марселі.

Нагадаємо, що збірна Франції потрапила до "групи смерті" на Євро-2020. Її суперниками на груповій стадії турніру стануть Португалія, Німеччина та одна з команд, які боротимуться за вихід на Євро у матчах плей-офф Ліги Націй.

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