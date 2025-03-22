"Сила буде, бажання теж, враховуючи контекст. Гратимемо вдома, з великою кількістю фанатів. Нам доведеться діяти ефективно і непроникно в обороні, оскільки ми перебуваємо у вигідній для Хорватії ситуації. Ми не можемо порівнювати цей момент з матчем 2013 роком (гра з Україною 0:2, 3:0), і для них це не обов'язково щось означає, але ми знаємо, що поставлено на карту.

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Модріч уже деякий час грає на високому рівні. Він завжди був вирішальним і впливовим гравцем у національній збірній, він грає за Реал, але не всі 90 хвилин. Він великий професіонал, який керує собою, як і Ковачіч, навіть якщо останній в останні тижні мав дуже мало ігрового часу в Манчестер Сіті, як і Чалета-Цар у Ліоні, ще один гравець, який добре виступив проти нас. Лука Модріч залишив свій слід у хорватському футболі, і завдяки своїм навичкам пасу він завжди може знайти рішення.

У першому матчі найбільше нам не вистачало технічної точності, починаючи з ударів по м'ячу. А от хто і як почне, ви знаєте, я вам не скажу. Усе залежить від того, що ви маєте на увазі під креативністю. Дуе? У нього є потенціал, навіть якщо на старті він не буде півзахисником, хоча в ПСЖ із ним таке трапляється.

Мбаппе дуже добре стоїть на ногах. Звичайно, він не діяв ефективно, але я бачив, що Кіліан був залучений до гри, доступний, докладав багато зусиль, і хорватський воротар (Ліваковіч) зробив чудовий сейв після його рикошету.

Так, зміни будуть. Але змінювати все – ні, навіть якби мені це і довелося зробити. Треба подивитися, в якому стані були ті, хто грав, і ті, хто не грав...Лише в одного гравця є проблеми з литками, Адрієна Рабйо, не тренувався. Нам доведеться подивитися напередодні матчу, але це здається мені складним", – цитує Дешама Le Parisien.

Нагадаємо, Франція програла у першому матчі Хорватії з рахунком 0:2. Друга гра між командами відбудеться 23 березня.

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