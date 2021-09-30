"Якщо чесно, я, як колишній футболіст, коли вперше почув про ідею проведення чемпіонату світу раз на два роки, відразу подумав, що можливість гри на чемпіонаті світу кожні два роки робить його буденніше.

УЄФА офіційно відреагував на пропозицію проводити чемпіонат світу кожні два роки

Це найкраще вираження, яке спало мені на думку в цій ситуації. Крім того, всі повинні враховувати інтереси один одного. Якщо більшість буде за проведення, цю реформу повинні ухвалити", – наводить слова Дешама Stadiumastro.

Нагадаємо, нещодавно ФІФА виступила з ініціативою реформування чемпіонату світу, запропонувавши проводити турнір кожні два роки.

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