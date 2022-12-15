Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам вписав своє ім'я в історію після виходу у фінал ЧС-2022.

Дешам став четвертим тренером в історії, який двічі поспіль вивів свою збірну у фінал чемпіонату світу. У 2018-му Франція здобула трофей у поєдинку з Хорватією, а на Мундіалі-2022 розіграє кубок світу з Аргентиною.

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Першим таке досягнення встановив Вітторіо Поццо, який вийшов з Італією у фінали ЧС-1934 та ЧС-1938 (і обидва виграв).

Інші два герої паралельно повторили це досягнення: Франц Бекенбауер і Карлос Білардо зустрічалися у фіналах ЧС-1986 та ЧС-1990 на чолі збірних Німеччини та Аргентини відповідно. Суперники обмінялися перемогами.

Фінал катарського Мундіалю відбудеться в неділю, 18 грудня, о 17:00 за Києвом.

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