Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам після перемоги над Португалією у серії пенальті в 1/4 фіналу чемпіонату Європи пояснив, як його команді вдається просуватися турніром не забиваючи голи.

"Я завжди захищатиму своїх гравців. Причини різні. Кіліан Мбаппе та Антуан Грізманн показують не найкращий футбол порівняно з тим, на що вони здатні. Попри це, ми дійшли до цієї стадії. Вони мають допомагати нам з ефективністю, а її нам не вистачає. Але футбол – командна гра.

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Вийти в півфінал без голів? Але ми забили. Автогол – це теж гол. Суперник теж діяв не дуже ефективно, хоча в них були шанси. Нам не потрібно забивати багато голів. Краще не пропускати. Але я б вважав за краще, щоб ми більше забивали.

Чого не вистачає? Потрібно більше забивати, я вже казав. Це факт. Поки голів не вистачає", – цитує Дешама L'Equipe.

Нагадаємо, збірна Франції на цьогорічному Євро забила лише одного разу – Мбаппе реалізував одинадцятиметровий у матчі з Польщею. З Австрією та Бельгією долю поєдинків вирішували автоголи, а Португалію у чвертьфіналі вдалось пройти лише у серії пенальті.

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