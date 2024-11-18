Дешам зазначив, що питання про капітанство у збірній Франції ще не вирішене. Найближчим часом тренер зв'яжеться з Мбаппе і прямо запитає у форварда Реала, чи хоче той зберегти за собою статус капітана національної команди.

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Як інформує L'Equipe, якщо Кіліан відповість ствердно, Дешам збереже за ним капітанську пов'язку. В іншому випадку у Дідьє вже має на думці кілька варіантів. Так, в останньому матчі "Ле Бльо" проти Італії капітанську пов'язку носив центральний захисник Ліверпуля Ібрагіма Конате.

Нагадаємо, що Мбаппе не викликався до збірної Франції на два останні збори. Спочатку Кіліан попросив тренера, щоб мати змогу відновитися після травми, потім – очевидно, через психологічний стан на тлі скандалу про зґвалтування.

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