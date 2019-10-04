Дешам: Подзвоню Лемпарду і попрошу, щоб Жиру частіше грав за Челсі

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам розповів, що готовий попросити наставника Челсі Френка Лемпарда давати більше ігрового часу форварду Олів'є Жиру.

"Лемпард просив мене не викликати Канте в національну команду під час останньої перерви на матчі збірних. Він мій боржник. Якщо це все ще в силі, я подзвоню йому і попрошу частіше давати грати Жиру в Челсі.

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Я не хочу просто так залишити в минулому те, чого ми досягли разом з Жиру. Він показав дуже гарні результати, не кажучи вже про те, що Олів'є є третім бомбардиром серед чинних французьких гравців. Сподіваюся, його ситуація в клубі стане кращою", – цитує Дешама Goal.com.

Зазначимо, що 33-річний нападник в цьому сезоні зіграв лише 100 хвилин в АПЛ, а його конкурент Таммі Абрахам вже відзначився 7-ма забитими голами

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