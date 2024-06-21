Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам розповів про стан Кіліана Мбаппе, який зламав ніс у першому матчі на Євро-2024 проти Австрії (1:0).

"Кожна гра є унікальною. Ми досягли своєї мети – виграти першу гру, але зараз йдеться про перемогу в наступному матчі з Нідерландами.

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Ми виконали перше завдання. Тепер постараємося перемогти у другій грі та вийти у плей-офф. Мені як тренеру необхідно зробити все можливе, щоб ми зіграли якнайкраще і якомога небезпечніше для суперника.

Я можу підтвердити, що Кіліан Мбаппе почувається краще, і все складається досить добре для того, щоб він був готовий до цього матчу. Все рухається у правильному напрямку", – цитує Дешама офіційний сайт УЄФА.

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