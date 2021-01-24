"Зідан змінить мене на посаді наставника збірної Франції? Я знаю, що це буде обговорюватися знову і знову, в цьому є сенс.

Дешам: З кожним днем ​​я стаю ближчим до завершення кар'єри тренера збірної

З того моменту, як він став клубним тренером, Зінедін може пройти повний цикл. Зізу – це Зізу. Він був частиною нашої збірної, ключовим елементом. Після всього, що він зробив...Так, я можу уявити, що він очолить Францію" – поділився Дешам у коментарі Rmcsport.

Нагадаємо, фахівець очолив збірну Франції ще у 2012 році та привів команду до чемпіонства світу та фіналу Євро-2016.

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