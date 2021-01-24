Дешам оцінив шанси Зідана очолити збірну Франції
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився щодо чуток з приводу призначення Зінедіна Зідана наставником національної команди.
"Зідан змінить мене на посаді наставника збірної Франції? Я знаю, що це буде обговорюватися знову і знову, в цьому є сенс.
Дешам: З кожним днем я стаю ближчим до завершення кар'єри тренера збірної
З того моменту, як він став клубним тренером, Зінедін може пройти повний цикл. Зізу – це Зізу. Він був частиною нашої збірної, ключовим елементом. Після всього, що він зробив...Так, я можу уявити, що він очолить Францію" – поділився Дешам у коментарі Rmcsport.
Нагадаємо, фахівець очолив збірну Франції ще у 2012 році та привів команду до чемпіонства світу та фіналу Євро-2016.
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