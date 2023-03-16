Французи 24 березня стартують у відборі на чемпіонат Європи-2024. В першому турі "сині" зіграють проти збірної Нідерландів на Стад де Франс, а 26 березня на підопічних Дешама чекає виїзд в Дублін до ірландців. На ці поєдинки було викликано 23 гравці. Про це офіційно повідомив твіттер команди.

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Воротарі: Ареоля, Меньян, Самба.

Захисники: Камавінга, Уеслі Фофана, Тео Ернандес, Конате, Кунде, Павар, Саліба, Упамекано.

Півзахисники: Юсуф Фофана, Рабйо, Чуамені, Кефрен Тюрам, Верету.

Нападники: Коман, Діабі, Жиру, Грізманн, Коло Муані, Мбаппе, Маркус Тюрам.

Слід зазначити, що вперше виклик від Дешама отримали Бріс Самба, голкіпер Ланса, Кефрен Тюрам, син легендарного захисника французів, який виступає за Ніццу, а також Веслі Фофана. Відмітимо, що Едуардо Камавінга перебуває у списку серед захисників. Наставник "синіх" під час Чемпіонату світу був змушений випускати гравця Реала на позицію лівого латераля. Дешам продовжить цей експеримент.

Нагадаємо, у групу В потрапили Франція, Ірландія, Нідерланди, Греція, Гібралтар. У фінальну частину Євро-2024 вийдуть команди, які посядуть перше і друге місця. Володарі ще трьох путівок визначаться після стикових матчів Ліги націй, які відбудуться 21 та 26 березня 2024 року.

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La liste de ?????? ????????? pour le début des qualifications à l'Euro 2024, avec 3 nouveaux visages ?#FiersdetreBleus pic.twitter.com/Cq9gq9F011 — Equipe de France (@equipedefrance) March 16, 2023

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