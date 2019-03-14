Дешам оголосив склад збірної Франції на матчі відбору до Євро-2020 проти Молдови та Ісландії

Тренерський штаб французької національної команди на чолі з Дідьє Дешамом визначився, хто готуватиметься до найближчих офіційних матчів чемпіонів світу.

До березневих поєдинків "триколірних" готуватимуть 23 гравці. Список збірників опублікував офіційний твіттер збірної Франції.

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Воротарі: Ареола, Льоріс, Манданда

Оборонці: Дінь, Павар, Варан, Кімпембе, Сідібе, Зума, Курзава, Умтіті

Півзахисники: Канте, Погба, Матюйді, Мусса Сіссоко, Ндомбеле

Атакувальні гравці: Коман, Грізманн, Товен, Фекір, Марсьяль, Жиру, Мбаппе

Відзначимо, що до заявки не потрапив Усман Дембеле, який вкотре зазнав травми в матчі за Барселону. Поєдинок проти збірної Молдови французи проведуть 22 березня на виїзді, а з командою Ісландії зіграють вдома 25 березня.