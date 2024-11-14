Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам визначився з гравцем, який буде капітаном під час матчу п'ятого туру Ліги націй проти Ізраїлю.

Наставник "Les Bleus" не викликав Кіліана Мбаппе на матчі національної команди в листопаді. Відсутність нападника Реала змусила Дідьє Дешама вибрати нового капітана на найближчі ігри.

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"Канте буде капітаном, так. У нього є досвід. Н'Голо не з тих, хто багато говорить. Але він завжди був лідером, рушійною силою. Його статус визнають у команді. Він був лідером протягом багатьох років. Але, знаючи його, це не змінить того, ким він є", – цитує Дешама Lequipe.

Вибір наставника "синіх" здивував, оскільки у світі Канте відомий, як скромний, сором'язливий гравець. Нагадаємо, Франція зіграє з Ізраїлем 14 листопада, а вже за три дні команда Дешама протистоятиме Італії.

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