Між Дешамом і Камавінга сталася напружена дискусія після нічиєї з Польщею, в результаті якої "Ле Бльо" посіли друге місце в групі. Як інформують L'Équipe і Marca, після гри наставник натякнув на відсутність реакції з боку гравців, які вийшли на заміну в другому таймі. Сам Камавінга в мікст-зоні пояснив: "Люди думають, що вийти на заміну – ось так просто. Але вони помиляються".

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Повідомляється, що Дешам був незадоволений не тільки ставленням Камавінга до своїх обов'язків, а й вибором бутсів Едуардо. Головний тренер збірної Франції дорікнув гравцеві за те, що той постійно ковзав по траві. Згідно з джерелом, між тренером і гравцем виникла напруга, і під час сьогоднішнього тренування Дешам вирішив відкрито прояснити з ним всі проблеми.

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