Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився очікуваннями від матчу кваліфікації до ЧС-2022 проти Казахстану.

"Казахстан – команда, якій нічого втрачати. Франція повинна, незважаючи на всі об'єктивні труднощі, показати свій найкращий футбол.

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Знаю, що казахи планують грати з трьома центральними захисниками. Виходячи з цього ми будемо обирати тактику на матч", – цитує Дешама офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у першому турі відбору до ЧС-2022 українці на виїзді розписали нічию (1:1) з чинним чемпіоном світу. Матч Казахстан – Франція відбудеться 28 березня, початок о 16:00.

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