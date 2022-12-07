"Вирішувати лише Дешаму. Ми зустрінемося з ним після чемпіонату світу. Він створений для цієї роботи, і я думаю, він надасть перевагу збірній. Коли є таке щастя, як робота з Дешамом, ви не стукаєте у всі двері, поки він хоче залишатися на чолі команди.

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Ви наполягаєте, тож я буду чесний – я хочу, щоб Дідьє залишився. А хіба можна знайти когось кращого? Я говорю як президент, а не як його друг. Це важка робота, а найменша помилка спричиняє потік критики. Чи захоче він продовжити свою пригоду? Я не знаю, але ми обговоримо усі деталі", – цитує Ле Гре Le Figaro.

Нагадаємо, що Дідьє Дешам очолив збірну Франції у 2012 році. Під його керівництвом "Ле Бльо" дійшли до фіналу Євро-2016 та виграли ЧС-2018. За чутками у пресі, Дешам має покинути свою посаду після чемпіонату світу в Катарі, поступившись місцем Зінедіну Зідану. Якщо вірити словам Ле Гре, тепер доля екс-наставника Реала перебуває в руках Дешама.

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