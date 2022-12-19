Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам був роздратований поведінкою гравців та персоналу збірної Аргентини біля краю поля під час фіналу ЧС-2022. Як інформує Goal.com, під час матчу між Францією та Аргентиною Дешам крикнув кілька фраз на адресу лави суперника італійською мовою.

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Зокрема, тренер крикнув "stai muto" ("стули пельку") на адресу одного з аргентинців після того, як Кіліан Мбаппе забив свій другий гол і зрівняв рахунок в основний час. Зазначається, що досі неясно, у кого "цілився" Дешам, але ця фраза стала вірусною в Італії.

Дешам не лише грав за Ювентус, а й тренував "стару синьйору". Тренер вивчив італійську мову, і, очевидно, був упевнений, що аргентинці його чудово зрозуміють.

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