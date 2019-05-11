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Дешам і Почеттіно – головні претенденти на посаду головного тренера Ювентуса

11 травня 12:28 527 Читать на русском
Дешам і Почеттіно – головні претенденти на посаду головного тренера Ювентуса
Дідьє Дешам / Sky Sports

Дідьєм Дешам і Маурісіо Почеттіно можуть змінити Массіміліано Аллегрі на посаді головного тренера Ювентуса.

Найбільш імовірним варіантом на посаду головного тренера Ювентуса є нинішній наставник збірної Франції Дідьє Дешам, передає Tuttosport.

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Іншим кандидатом є Маурісіо Почеттіно – особливо після того, як він знову натякнув на можливий відхід з Тоттенхема. Повідомляють, що аргентинський наставник запросив зарплату у 20 млн євро на рік.

Нагадаємо, Массіміліано Аллегрі може залишити Ювентус по завершенні сезону через незадовільні результати в Лізі чемпіонів.

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Теги
Італія Ювентус Ювентус Дідьє Дешам Дідьє Дешам Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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