Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам планує зміни на матч проти Іспанії у півфіналі Євро-2024.

Наставник "Льо Блю" ніяк не може знайти рецепт, який би повернув його команді результативність. За п'ять матчів Євро-2024 збірна Франція забила лише один гол і той був з пенальті. Тож на гру проти Іспанії Дешам планує внести зміни в лінію атаки.

"Він недостойний статусу капітана": чемпіон світу розніс Мбаппе за провальний виступ на Євро-2024

Як повідомляє L'equipe, Антуан Грізманн залишиться на лаві запасних. Гравець Атлетіко перебуває не в формі. Замість нього у стартовому складі має вийти на поле Рандаль Коло-Муані. Поряд з нападником ПСЖ будуть грати Усман Дембеле та Кіліан Мбаппе.

Нагадаємо, що збірна Франції зіграє у півфіналі Євро-2024 проти Іспанії 9 липня. Початок гри о 22:00 за київським часом.

"Чарівний Майк": затягнув Францію у півфінал Євро-2024, хотів стати форвардом, називав Златана лайном