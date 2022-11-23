На 13-й хвилині матчу Франція – Австралія (4:1) лівий захисник Баварії та "Ле Бльо" Лукас Ернандес впав на газон і схопився за праве коліно, після чого залишив поле за допомогою лікарів.

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Після матчу головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував стан гравця. "Він пройде медичне обстеження, але мені здається, що травма досить серйозна. Однак потрібно дочекатися підтвердження. Це велика ложка дьогтю в сьогоднішній грі", – зазначив Дешам у коментарі TF1.

Олів'є Жиру, який оформив дубль, присвятив цю перемогу Лукасу Ернандесу.

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