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Дешам – найкращий тренер за версією Globe Soccer Awards-2018

21:55 41 Читать на русском
Дешам – найкращий тренер за версією Globe Soccer Awards-2018
Дідьє Дешам / Фото mercury

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам продовжує очолювати топи різних рейтингів після тріумфу на ЧС-2018.

Наставник збірної Франції Дідьє Дешам отримав нагороду найкращого тренера за версією Globe Soccer Awards-2018.

Нагороду 50-річному фахівцю вручав президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Роналду став найкращим гравцем року за версією Globe Soccer Award 2018

У минулому році головний тренер "триколірних" зі своїми підопічними здобув кубок чемпіонату світу-2018.

Нагадаємо, Globe Soccer Awards вручається щорічно європейською асоціацією футбольних агентів і асоціацією європейських клубів.

Теги
Франція Франція Франція Дідьє Дешам Дідьє Дешам
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