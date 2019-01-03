Дешам – найкращий тренер за версією Globe Soccer Awards-2018

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам продовжує очолювати топи різних рейтингів після тріумфу на ЧС-2018.
Наставник збірної Франції Дідьє Дешам отримав нагороду найкращого тренера за версією Globe Soccer Awards-2018.
Нагороду 50-річному фахівцю вручав президент ФІФА Джанні Інфантіно.
Роналду став найкращим гравцем року за версією Globe Soccer Award 2018
У минулому році головний тренер "триколірних" зі своїми підопічними здобув кубок чемпіонату світу-2018.
Нагадаємо, Globe Soccer Awards вручається щорічно європейською асоціацією футбольних агентів і асоціацією європейських клубів.