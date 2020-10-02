Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився очікуваннями від прийдешніх жовтневих поєдинків. Зокрема, згадав і про товариський матч з Україною

"Я назвав вам сьогодні розширений список футболістів. У нас попереду три матчі у щільному графіку. Отже, було б неправильно в разі потреби висмикувати гравців до табору збірної.

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Три поєдинки за вісім днів? Не скажу, багато це чи мало. Зазвичай ми проводимо по два матчі. Але ми прожили без зустрічей майже рік, тому додали ще одну гру. Ми адаптуємося. Застосуємо ротацію, плюс УЄФА дозволив проводити по п’ять замін в офіційних поєдинках. Це важливо для здоров’я футболістів. Добре було б, якби це правило поширилося й на фінальну частину Євро-2020.

Звісно, буде дещо змінений тренувальний процес. Матч з Україною стане тестом для футболістів перед грою з Португалією. Саме в товариській зустрічі я зроблю свій вибір", – цитує слова Дідьє Дешама офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України проведе спаринг із французами вже 7 жовтня. 10-го числа на підопічних Шевченка чекає іспит з Німеччиною, а 13-го – з Іспанією.

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