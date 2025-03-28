"Подивіться на Хорватію. Вони якраз через 15-20 років після своєї війни почали відігравати провідну роль у європейському футболі. Всі ці Модричі, які є сьогодні, навчалися у європейських школах в тому числі.

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Вони, по-перше, стали інтегровані мовно, культурно, ментально. Я думаю, що десь в році 2035-му Україну також чекає як мінімум фінал чемпіонату світу. Але цього всього могло б і не бути насправді. Бо і хорвати зберегли чемпіонат, і Україна змогла тоді.

Хтось по-різному може сприймати роль таких людей з керівництва Федерації, як Михайличенко, Протасов, Дем'яненко. Але, що важливо, вони мали авторитет, і вони чітко казали, що нам треба відновлювати чемпіонат України в будь-якому випадку, бо якщо не відновимо – втратимо на 20 років покоління наших футболістів.

Це був квітень-травень, тільки Київщину визволили, думати про футбол насправді було дуже складно. Можливо, хтось з підходом бізнесу і чисто формальної логіки, сказав би: "Давайте візьмемо паузу на рік" – така думка теж була. І це була б уже помилка. Тому, я вважаю, важливо, що є в футболі авторитети і що є позиція президента. Бо це ключове насправді", – сказав Надєїн в інтерв'ю YouTube-каналу Пряма Червона.

До слова, війна в Хорватії тривала з 1991 по 1995 рік. У 1998 році футбольна збірна цієї країни здобула бронзові медалі чемпіонату світу у Франції.

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