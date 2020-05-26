Півзахисник Динамо Вадим Мащенко розповів про тренування з основною командою киян.

"Тренування проходять відмінно, готуємося до відновлення сезону, працюємо. Коли тільки починав займатися з першою командою, було хвилювання, звичайно. Боявся підвести хлопців, десь не забив – відразу "напихали".

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Старші партнери по команді допомагають порадами в адаптації. З Миколенком після тренування сидимо, він щось розповідає. Сидорчук часто підказує на полі. У команді доброзичлива атмосфера. Є комунікація з тренерським штабом. Завдяки роботі з основою став швидше думати і приймати рішення на полі. З м'ячем довго возитися не можна. Є відчуття емоційного підйому, довго тренувалися індивідуально, а тепер всі разом. Але ці емоції в собі більше тримаю, ще не повністю адаптувався в першій команді, є десь невпевненість і вона глушить це", – цитує Мащенка прес-служба Динамо.

Нагадаємо, на вимушену паузу УПЛ пішла в середині березня. Після 23-х зіграних турів Динамо посідає третє місце в турнірній таблиці, набравши 46 очок. Додамо, що Мащенко переважно виступає Динамо U-19.

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