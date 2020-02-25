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Дерліс відзначився голом у другому матчі поспіль – екс-динамівець врятував Олімпію від поразки

12:54 256 Читать на русском
Дерліс відзначився голом у другому матчі поспіль – екс-динамівець врятував Олімпію від поразки
Дерліс Гонсалес / фото із соцмереж

Колишній нападник Динамо Дерліс Гонсалес продовжує забивати голи після повернення на батьківщину.

У матчі проти Серро Портеньйо в рамках 6-го туру чемпіонату Парагваю Дерліс Гонсалес точним ударом на 33-й хвилині зрівняв рахунок, дозволивши Олімпії зіграти внічию 1:1.

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У попередньому турі Дерліс теж забивав – його команда розгромила клуб з оригінальною назвою "12 жовтня" (4:0). Відзначимо, що це були перші два матчі для парагвайця у складі Олімпії.

Нагадаємо, на початку лютого Динамо продало Дерліса Гонсалеса в Олімпію. За 50% економічних прав на футболіста кияни отримали 5 мільйонів доларів.

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