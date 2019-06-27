Дерліс потрапив у топ-3 найшвидших гравців Копа Амеріка-2019

Форвард збірної Парагваю Дерліс Гонсалес опинився у трійці найшвидших гравців Копа Амеріка-2019.

Дерліс Гонсалес, контракт якого належить київського Динамо, встиг відзначитись неймовірним досягненням на Копа Амеріка.

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У матчі проти Аргентини (1:1) форвард збірної Парагваю пробіг зі швидкістю 9,5 метрів за секунду, що є третім показником на турнірі за версією Instat. До слова, у цьому ж матчі гравець не забив пенальті.

Швидшими виявились лише Давінсон Санчес з Колумбії (9,7 метрів за секунду у матчі з Катаром) та Акрам Афіф з Катару (9,7 метрів за секунду у матчі проти Колумбії).

Парагвай за підсумками групового етапу посів 3 сходинку, але вийшов у плей-офф за додатковими показниками.

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