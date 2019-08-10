Дерліс може перебратись до Мексики

Орендований у Динамо форвард Сантоса Дерліс Гонсалес може продовжити кар'єру в Мексиці.

Мексиканський гранд Амеріка зацікавлена у підписання парагвайського нападника київського Динамо Дерліса Гонсалеса, повідомляє esto.com.mx.

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Окрім цього клуб зацікавлений у підписання ще одного парагвайця – Алехандро Ромеро. Наступного тижня керівництво спробує вирішити питання трансферу нового футболіста.

Гонсалес рік тому перебрався у Сантос на правах оренди з київського Динамо. У 2019 році забив лише 1 гол.

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