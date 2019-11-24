Дерліс Гонсалес знову виявився не потрібен своєму клубу

Півзахисник збірної Парагваю і бразильського Сантоса, який належить Динамо, продовжує гріти "лаву запасних" у чемпіонаті Бразилії.

Парагвайський півзахисник київського Динамо, який на правах оренди виступає за бразильський Сантос, знову залишився у запасі своєї команди. Футболіст потрапив у заявку команди на матч проти Крузейро, однак так і не вийшов на футбольне поле. До слова, команда динамівця розгромила суперника з рахунком 4:1.

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25-річний парагваєць за останні два місяці лише двічі виходив у футболці Сантоса: одного разу в основі і один раз на заміну на кілька хвилин.

Нагадаємо, раніше з’явилась інформація про те, що бразильський клуб направив до Динамо листа з проханням достроково повернути з оренди Гонсалеса аби заощадити на зарплаті гравця за півроку, хоча орендна угода розрахована до літа 2020 року.

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