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Дерліс Гонсалес залишиться у Сантосі

08:50 409 Читать на русском
Дерліс Гонсалес залишиться у Сантосі
Дерліс Гонсалес / Фото: соцмережі

Хавбеку Динамо вдалося провести переговори з керівництвом клубу.

Півзахисник Динамо Дерліс Гонсалес залишиться у Сантосі, за який виступає на правах оренди, стверджує журналіст Адемір Куінтіно.

Дерліс Гонсалес – головна трансферна ціль Індепендьєнте, конкуренцію аргентинцям готові скласти парагвайські клуби

24-річний футболіст провів зустріч з керівництвом Сантоса і обговорив усі питання, які його турбували.

Раніше повідомлялося, що парагваєць хоче покинути Сантос через проблеми з виплатою зарплати.

У 2018 році Гонсалес зіграв за Сантос 16 матчів та забив 1 гол.

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