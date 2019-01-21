Хавбеку Динамо вдалося провести переговори з керівництвом клубу.

Півзахисник Динамо Дерліс Гонсалес залишиться у Сантосі, за який виступає на правах оренди, стверджує журналіст Адемір Куінтіно.

Дерліс Гонсалес – головна трансферна ціль Індепендьєнте, конкуренцію аргентинцям готові скласти парагвайські клуби

24-річний футболіст провів зустріч з керівництвом Сантоса і обговорив усі питання, які його турбували.

Раніше повідомлялося, що парагваєць хоче покинути Сантос через проблеми з виплатою зарплати.

У 2018 році Гонсалес зіграв за Сантос 16 матчів та забив 1 гол.