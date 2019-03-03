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Дерліс Гонсалес забив черговий гол за Сантос

13:20 278 Читать на русском
Дерліс Гонсалес забив черговий гол за Сантос
Дерліс Гонсалес / Сантос

Хавбек Сантоса Дерліс Гонсалес знову відзначився за свою команду.

Парагвайський футболіст зіграв за Сантос у чемпіонаті штату проти Оесте. Вінгер вийшов на поле з перших хвилин, а на 62-й хвилині забив гол, зробивши рахунок 2:2.

Дерліс Гонсалес може стати повноцінним гравцем Сантоса

До слова, команда парагвайця зуміла на останній компенсованій хвилині вирвати перемогу у поєдинку. Підсумковий рахунок матчу – 3:2. Зауважимо, що це вже 5 гол Гонсалеса у поточному сезоні за Сантос.

Циганик: Динамо зможе заробити на трансфері Дерліса

Нагадаємо, права на Гонсалеса належать київському Динамо, футболіст виступає за Сантос на правах оренди, яка закінчується влітку 2020-го року.

Теги
Світ Дерліс Гонсалес Дерліс Гонсалес Динамо Динамо Сантос Сантос Відеоновини
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