Дерліс Гонсалес все ще може покинути Динамо – з'явився ще один претендент

Півзахисник Динамо Дерліс Гонсалес може повернутись у парагвайську Олімпію.

За інформацією Deporte Rey, Олімпія найближчим часом підпише вінгера киян Дерліса Гонсалеса. Трансфер може відбутись вже сьогодні до 18:00.

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Зараз парагвайська Олімпія чекає остаточної відповіді від Динамо. До слова, Гонсалес виступав у цьому клубі в 2014 році на правах оренди.

Відзначимо, парагваєць був близький до переходу в бразильський Сантос, однак трансфер зірвався на фінальній стадії.

Нагадаємо, Дерліс перейшов у Динамо з Базеля влітку 2015 року. За цей час футболіст встиг виграти з київським клубом чемпіонат та Суперкубок України.

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