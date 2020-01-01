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Дерліс Гонсалес вирішив залишитись в Сантосі через зміну тренера

12:38 367 Читать на русском
Дерліс Гонсалес вирішив залишитись в Сантосі через зміну тренера
Дерліс Гонсалес / Фото з відкритих джерел

Форвард збірної Парагваю Дерліс Гонсалес спробує вразити своєю грою нового наставника бразильського Сантоса.

Парагвайський нападник київського Динамо Дерліс Гонсалес, який на правах оренди виступає за бразильський Сантос, залишиться у своєму поточному клубі, повідомляє видання A Tribuna.

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Термін оренди спливає влітку, тож 25-річний форвард прийняв рішення поки не шукати кращої долі, а спробувати зарекомендувати себе перед майбутнім наставником команди. З тепер вже колишнім головним тренером Сантоса Хорхе Сампаолі, який нещодавно покинув клуб за власним бажанням, у Дерліса стосунки не склались, тож парагваєць сподівається, що з приходом нового коуча у нього з’являться шанси заграти у команді.

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"Колишній тренер сказав нам, що не розраховує на Гонсалеса. Тому ми і шукали інші варіанти, вели переговори з Олімпією (Парагвай – прим.). Але Динамо не хотіло позичати гравця іншому клубу. Дерліс вирушить до Бразилії 7 січня, і буде відпрацьовувати свій шестимісячний контракт з Сантосом, а також у нього ще є дворічна угоду з Динамо", – сказав батько футболіста Пабло Гонсалес.

Нагадаємо, угода Дерліса з Динамо розрахована до літа 2020 року – з 2018-го він на правах оренди виступає за бразильський Сантос. У Динамо він перейшов влітку 2015 року зі швейцарського Базеля за 9,4 млн євро.

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