Дерліс Гонсалес відзначився голом за збірну Парагваю

Парагвайський вінгер Дерліс Гонсалес забив гол за свою національну команду.
На 75-ій хвилині товариського поєдинку між Парагваєм та Гватемалою Дерліс відзначився голом з пенальті. Підсумковий рахунок зустрічі – 2:0 на користь парагвайців.
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Нагадаємо, Дерліс Гонсалес виступає за бразильський Сантос на умовах оренди, права на футболіста належать київському Динамо, у яке вінгер має повернутись влітку 2020-го року.
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До слова, після переходу в Сантос парагваєць зіграв за бразильську команду 24 матчі в усіх турнірах, де забив один гол та віддав 5 результативних передач.