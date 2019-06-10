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Дерліс Гонсалес відзначився голом за збірну Парагваю

14:55 434 Читать на русском
Дерліс Гонсалес відзначився голом за збірну Парагваю
Дерліс Гонсалес у грі за збірну Парагваю

Парагвайський вінгер Дерліс Гонсалес забив гол за свою національну команду.

На 75-ій хвилині товариського поєдинку між Парагваєм та Гватемалою Дерліс відзначився голом з пенальті. Підсумковий рахунок зустрічі – 2:0 на користь парагвайців.

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Нагадаємо, Дерліс Гонсалес виступає за бразильський Сантос на умовах оренди, права на футболіста належать київському Динамо, у яке вінгер має повернутись влітку 2020-го року.

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До слова, після переходу в Сантос парагваєць зіграв за бразильську команду 24 матчі в усіх турнірах, де забив один гол та віддав 5 результативних передач.

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