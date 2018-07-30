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Дерліс Гонсалес отримував пропозицію лише від Сантоса

20:56 1209 Читать на русском
Дерліс Гонсалес отримував пропозицію лише від Сантоса
Дерліс Гонсалес / Фото ФК Динамо

Чутки про інтерес інших клубів до форвард Динамо Дерліса Гонсалеса були спекуляцією.

24-річний нападник не отримував інших пропозицій продовження кар'єри, окрім Сантоса, повідомляє видання Sport Arena.

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Інформація про інтерес до Гонсалеса з боку парагвайських клубів Олімпія та Серро Портеньйо, були лише чутками, які спеціально запускались у ЗМІ. Ціллю було вплинути на Сантос, який міг задовольнити фінансові вимоги парагвайця.

За останньою інформацією, нападник вже домовився з бразильським клубом про перехід.

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